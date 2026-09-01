Hatay'da depremzedeye büyük vurgun! 'Tapuyu yılbaşında vereceğiz' dediler, 1 milyon TL'yi alıp ortadan kayboldular: '6 kişiye aynı daireyi satmışlar!'

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Hatay’da depremde yuvası yıkılan ve yaşanan sorunlar nedeniyle hak sahibi sayılmayan Serkan Sürmeli, satın almak için 1 milyon TL ödeme yaptığı evin 6 kişiye daha satıldığını iddia ederek dolandırıldığını söyledi.

Antakya ilçesinde 6 Şubat depremini yaşayan Serkan Sürmeli’nin evi depremde yıkıldı. Yaşanan sorunlar nedeniyle hak sahibi sayılmayan Sürmeli, yeni bir yaşam kurmak için 1 milyon TL ödeme yaparak deprem konutlarından ev satın almak istedi.

Deprem konutlarının tapu ve ödeme yönteminin yılbaşı itibarıyla belirlenecek olmasından dolayı tapu için yılbaşını beklemeye başlayan Sürmeli, okulların tatil olması ve taşınma sürecine başlamak istemesiyle ev sahibinin aynı konutu 6 kişiye sattığını öğrendi.

Dolandırıldığını iddia eden ve ödeme yaptığı ev sahibine ulaşamayan Sürmeli, konuyla ilgili savcılığa suç duyurunda bulundu.





"TANIDIĞIMIZ BİRİSİYDİ, TEFECİLERE DÜŞTÜĞÜNÜ VE EVİ ACİL SATMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEREK KANDIRDI"

Ev satın aldığı şahsın kendisini tefecilere düştüğünü ve evi acil satması gerektiğini söyleyerek kandırdığını ifade eden Serkan Sürmeli, "Devletimiz bu konutları deprem mağdurları için inşa etti ve gözümüzün alabildiğince ev var. Arkamda görünen binada hak sahibi olan vatandaştan bir daire satın aldık, hak sahipliğimiz olmasına rağmen çıkmamıştı. Yeniden bir yaşam kurmak için ev satın almıştım, öğrendiğimize göre aynı şahıs evi 6 kişiye daha satmış. Şu an ortalıkta yok, bunla ilgili savcılığa gerekli suç duyurusunda bulunduk. Ev için 1 milyon TL ödeme yapmıştık, yıl başında devir verileceği için tapu için beklemeye başladık ve bu şekilde kandırıldık. Tanıdığımız birisiydi, tefecilere düştüğünü ve evi acil satması gerektiğini söyleyerek kandırdı" dedi.





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"OKULLAR KAPANDIĞINDA TAŞINMAK İÇİN GELDİĞİMİZDE EVİ 6 KİŞİYE DAHA SATTIĞINI ÖĞRENDİK"

Sürmeli, okulların kapanmasıyla yeni yuvasına taşınmak için harekete geçtiğinde aynı evin 6 kişiye daha satıldığını öğrendiğini ifade ederek "Okullar kapandığında taşınmak için geldiğimizde evi 6 kişiye daha sattığını öğrendik. Kiracı da sık sık aynı durumun yaşandığını söyledi. Kamu kurumlarına gittiğimde kimse ilgilenmiyor. Telefonlarını aradığımızda ulaşamıyoruz ve duyduğumuza göre şehir dışına kaçmış. Ciddi anlamda zor durumda bırakıldık. Benim amacım, benim yaşadığım dolandırıcılığı başkası yaşamasın. Yılbaşında tapuların verileceği söylenerek insanlar mağdur ediliyor, herkes dikkat etsin. Tapusunu almadan ödeme yapmayın. Şikayetçi olduk, telefonunu açmasa da devletimiz gerekeni yapacaktır. Yeni evliyim, küçük çocuğum var ve acil çözüm bekliyorum" şeklinde konuştu.