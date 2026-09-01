Osmaniye’de hasat başladı! Çiftçi fiyat bekliyor: 'En az 17 lira olmalı'

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Ürünün toparlanması için tarlada yoğun çalışma yaptıklarını anlatan Koca, dolunun oluşturduğu hasarın ardından gübreleme yaparak mısırın gelişimini desteklediklerini kaydetti."Türk çiftçisi desteklenir ve yeterli kazancı elde ederse ekim alanlarını daha da artırır" diyen çiftçi Vasfi Koca, "Ben şu an 70 yaşının üzerindeyim. Kendimizi bildik bileli çiftçiyiz. Çiftçi çocuğuyuz. Tozla, toprakla yetiştik. Şu an 80 dönüm mısır ektim. Bir miktar da buğday ekmiştim. Buğdayın yerine soya fasulyesi ektik. İnşallah onu da hasat ederiz. Ona da hayırlı, güzel bir fiyat verilir. Böylece biz de seviniriz. Bu sene verim de düşük.