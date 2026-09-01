Ağlar yeniden mavi sularla buluştu: Karadeniz, Marmara ve Ege’de sezon başladı

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Kaptan Ahmet Reis, aylardır bu geceyi beklediklerini belirterek, “Aylardır bu gecenin hayaliyle ağlarımızı ilmek ilmek ördük, teknemizin bakımını yaptık. İlk ağlarımızı denize bıraktık, heyecanımız çok büyük” dedi. Denizden aldıkları ilk işaretlerin umut verici olduğunu söyleyen Ahmet Reis, özellikle palamut ve hamsinin bol olmasını beklediklerini ifade etti. Ahmet Reis, “İnşallah hem bizim emeğimizin karşılığı çıkacak hem de vatandaşımız ucuza, bol bol taze balık yiyebilecek. Rastgele diyoruz” diye konuştu..



Balıkçı Mustafa Yılmaz ise sezon öncesindeki hazırlıkların aylar sürdüğüne dikkat çekerek, balıkçılığın yalnızca denize açılmaktan ibaret olmadığını söyledi. Yılmaz, “Milletimiz bizi sadece ağları çekerken görüyor ama biz nisan ayından beri limandayız. Ağ diktik, teknenin boyasını, motorunu yeniledik. Ailemizden uzak, denizin ortasında rızkımızın peşindeyiz” ifadelerini kullandı.