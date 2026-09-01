Ağlar yeniden mavi sularla buluştu: Karadeniz, Marmara ve Ege’de sezon başladı
Türkiye’de yaklaşık 4,5 aydır süren genel av yasağının Karadeniz, Marmara ve Ege’de sona ermesiyle gırgır ve trol balıkçıları yeni sezon için denize açıldı. Aylar süren hazırlığın ardından ağlarını yeniden mavi sularla buluşturan balıkçılar, palamut ve hamside bolluk, kazasız ve bereketli bir sezon umut ediyor.
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Türkiye’de 15 Nisan’da başlayan genel av yasağı, Karadeniz, Marmara ve Ege’de 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Yaklaşık 4,5 aylık aranın ardından teknelerinin bakımını yapan, ağlarını onaran balıkçılar, gece yarısı “Vira Bismillah” diyerek yeni sezon için denize açıldı.
İstanbul, Trabzon, Samsun ve İzmir başta olmak üzere birçok kıyı kentindeki balıkçı barınaklarında gece boyunca hareketlilik yaşandı. Gırgır ve trol tekneleri, sezonun ilk avı için ağlarını denizle buluştururken, balıkçılar aylar süren hazırlığın ardından yeniden denizde olmanın heyecanını yaşadı.
Kaptan Ahmet Reis, aylardır bu geceyi beklediklerini belirterek, “Aylardır bu gecenin hayaliyle ağlarımızı ilmek ilmek ördük, teknemizin bakımını yaptık. İlk ağlarımızı denize bıraktık, heyecanımız çok büyük” dedi. Denizden aldıkları ilk işaretlerin umut verici olduğunu söyleyen Ahmet Reis, özellikle palamut ve hamsinin bol olmasını beklediklerini ifade etti. Ahmet Reis, “İnşallah hem bizim emeğimizin karşılığı çıkacak hem de vatandaşımız ucuza, bol bol taze balık yiyebilecek. Rastgele diyoruz” diye konuştu..
Balıkçı Mustafa Yılmaz ise sezon öncesindeki hazırlıkların aylar sürdüğüne dikkat çekerek, balıkçılığın yalnızca denize açılmaktan ibaret olmadığını söyledi. Yılmaz, “Milletimiz bizi sadece ağları çekerken görüyor ama biz nisan ayından beri limandayız. Ağ diktik, teknenin boyasını, motorunu yeniledik. Ailemizden uzak, denizin ortasında rızkımızın peşindeyiz” ifadelerini kullandı.
İlk ağların denize bırakıldığı anın kendileri için ayrı bir heyecan taşıdığını anlatan Yılmaz, “Bu gece ilk ağları çekerken ellerimiz titredi, özlemişiz. Karadeniz bu sene inşallah palamutla başlayacak, arkasından hamsi gelecek diyorlar. Deniz bize ne verirse başımızın üstüne, yeter ki kazasız belasız bir sezon olsun” dedi..
Balıkçıların denize açılmasıyla gözler şimdi ilk avın miktarına ve tezgahlardaki fiyatlara çevrildi. Balıkçı esnafından Murat Kaya da yasağın sona ermesiyle tezgahlarda hareketlilik beklediklerini belirterek, “Yasağın bitmesiyle tezgahlarımız şenlenecek. İlk günün balıkları tezgaha geldikçe halkımızın ilgisi de artacaktır” dedi..
Sezonun ilk günlerinde fiyatlarda dalgalanmanın normal olduğunu ifade eden Kaya, av miktarının artmasıyla fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi. Kaya, “Birkaç gün içinde av miktarı arttıkça fiyatlar vatandaşın yüzünü güldürecek seviyelere inecektir. Özlenen taze deniz balıklarını sunmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.
Bu yıl palamut ve torik avcılığında küçük ölçekli balıkçılar için de farklı bir takvim uygulanıyor. Uzatma ağlarıyla avcılık yapan küçük ölçekli balıkçıların palamut ve torik av sezonu 15 Ağustos’ta başladı..
Karadeniz, Marmara ve Ege’de av sezonu başlarken, Akdeniz’de gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için yasak 15 Eylül’e kadar devam edecek. Akdeniz’deki endüstriyel balıkçılar, belirlenen takvim doğrultusunda 15 Eylül’den itibaren yeniden denize açılabilecek..
Av sezonunun başlamasıyla birlikte sürdürülebilir balıkçılığın korunması amacıyla denetimler de devam edecek. Yasal boy limitlerinin altında balık avlanmasının önlenmesi, yasaklı alanlarda avcılık yapılmaması ve belirlenen kurallara uyulması için ticari balıkçı tekneleri ile satış noktalarında kontroller gerçekleştirilecek.