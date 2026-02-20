Hatay'da alkollü sürücü polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

Kaza, Arsuz ilçesi Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra sabit bekleyen park halindeki polis aracına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen sürücüyse gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.