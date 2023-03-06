Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre Akdeniz İskenderun Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 23.49 olarak belirtilirken derinliği 5.39 km olarak kaydedildi.