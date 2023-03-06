Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem
İskenderun Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hatay'ın Payas ilçesine yakın bir bölgede yaşanan deprem 5.39 km derinlikte gerçekleşti.
06.03.2023 - 00:01 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre Akdeniz İskenderun Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 23.49 olarak belirtilirken derinliği 5.39 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.35 km] Payas (Hatay)
Tarih:2023-03-05
Saat:23:49:46 TSİ
Enlem:36.762 N
Boylam:36.158 E
Derinlik:5.39 km
Detay:https://t.co/TCRsEqfN5I@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi