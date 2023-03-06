GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İskenderun Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hatay'ın Payas ilçesine yakın bir bölgede yaşanan deprem 5.39 km derinlikte gerçekleşti.

06.03.2023 - 00:01 |
Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre Akdeniz İskenderun Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 23.49 olarak belirtilirken derinliği 5.39 km olarak kaydedildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem

    Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem

    Çalışan milyonları ilgilendiren karar! Sık sık rapor alan işçiye kötü haber

    Çalışan milyonları ilgilendiren karar! Sık sık rapor alan işçiye kötü haber

    Kiralık ve satılık ev fiyatları uçtu! Deprem sonrası yüzde 56 artış görüldü

    Kiralık ve satılık ev fiyatları uçtu! Deprem sonrası yüzde 56 artış görüldü