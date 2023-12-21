Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.

Bir vatandaş deprem sonrası, "Baya şiddetli oldu. İlk günkü gibi geldi gitti, salladı" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.

Bir vatandaş deprem sonrası, "Baya şiddetli oldu. İlk günkü gibi geldi gitti, salladı" dedi.