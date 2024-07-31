Hatay UFO görüntüsü nedir, Hatay’da UFO mu görüldü?

Gökyüzünde düzensiz hareket eden cismi UFO'ya benzeten Yokuş ve yanındakiler, bu anları kameraya yansıttı. Yokuş, görüntüdeki cismin UFO olup olmadığını belirlemek için uzmanların incelemesini bekleyeceklerini ifade etti.

Arsuz’daki Madenli Mahallesi’nde yaşayan Pırıl Yokuş, "lk önce ablam gördü, aşağı terastaydık. Zaten çok sağ, sol yapıyordu ön arkaya yapıyordu. Altta böyle ufak ufak mavi ışıkları vardı ilerliyordu ondan sonra da gözden kaybettik" ifadelerini kullandı.

Pırıl Yokuş, görüntüleri Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde, gül konutlarında çektiklerini belirtti. Yokuş, cismin düzensiz hareket ettiğini ve normal bir uçak ya da başka bir cisme benzemediğini vurguladı. Görüntülerde cismin iki halkalı bir yapıda olduğunu ve mavi ışıkların görüldüğünü söyleyen Yokuş, cismin aniden gözden kaybolduğunu aktardı.

Yokuş, uzmanların görüntüyü izleyerek karar vermesi gerektiği belirterek şöyle devam etti: "Bir uçağa benzemiyordu ya da herhangi cisme benzemiyordu bildiğin yani UFO gibi bir şeydi.

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Yokuş, 'Yanıp sönüyordu, birdenbire kayboldu' şeklinde konuştu. Videodaki şekil ve ışıkların, gözle görülenlerden farklı olduğunu belirten Yokuş, 'Gözle daha net görülebiliyordu. Uçak ya da başka bir cisme benzemiyordu, UFO gibi bir şeydi' dedi. Yokuş, uzmanların bu görüntüyü inceleyeceğini ve net bir karar vereceğini ekledi.