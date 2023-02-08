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Hatay Havalimanı'nın pist onarımına başlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi.

08.02.2023 - 13:58 | | İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, DHA
Hatay Havalimanı'nın pist onarımına başlandı

Depremin ardından pisti hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın yeniden uçuşlara açılması için çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında havalimanının bakım ve onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi. Dün bölgeye ekip ve ekipmanlar gönderen havalimanı işletmecisi İGA dün itibariyle pist onarım çalışmalarına başladı.

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