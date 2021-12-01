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Hastaneye götürüldüler! Mide ve bağırsaklarından çıktı! 64 kapsül...

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin otogarda yaptıkları çalışmalarda şüphe üzerine hastaneye götürülerek tomografi çektirilen 3 İran uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında 7 kapsül halinde 265,24 gram metamfetamin maddesi, 57 kapsül halinde 523,9 gram eroin maddesi ele geçirildi.

01.12.2021 - 12:16 | | İHA
Hastaneye götürüldüler! Mide ve bağırsaklarından çıktı! 64 kapsül...

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogarda risk analizi uygulaması gerçekleştirildi. 27 Kasım 2021 günü Diyarbakır otogarında polislerin dikkati sayesinde İran vatandaşı A. S. G., Y. Y. B. ve S. E. Z. isimli şahısların tedirgin ve yavaş hareketlerinden bedenlerinde uyuşturucu madde taşıdıkları yönünde yoğun şüphe oluşunca, şüpheliler hastaneye götürülerek tomografi çektirildi.

Hastanede çekilen tomografide şahısların mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hastanede çekilen tomografide şüpheli S.E.Z.’den 2 kapsül halinde 74,36 gram metamfetamin, 18 kapsül halinde 172,8 gram eroin maddesi, şüpheli Y.Y.B’den 3 kapsül halinde 115,05 gram metamfetamin, 39 kapsül halinde 351,18 gram eroin maddesi, şüpheli A.S.G.’den 2 kapsül halinde 75,83 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 7 kapsül halinde 265,24 gram metamfetamin maddesi, 57 kapsül halinde 523,9 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir" denildi.

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