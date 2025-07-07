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Hasat başladı! Türkiye'nin unu ve ekmeği buradan çıkıyor

07.07.2025 - 20:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Hasat başladı! Türkiye'nin unu ve ekmeği buradan çıkıyor

Isparta'nın birçok ilçesinde yaygın olan hububat üretiminin hasat sezonu başladı.

Isparta'da hububatın büyük çoğunluğunu karşılayan Yalvaç ve Şarkikaraağaç ovalarında üretilen arpa ve buğdaylar olgunlaşmalarının ardından biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Hasat işlemlerinde ekinler tane ve saman olarak ayrıştırılıyor.

İl genelinde 156 hektarlık alanda yapılan üretimde, dekar başına yaklaşık 400 kilogram verim alınıyor.

Hububat hasadının ağustosta sona ermesi planlanıyor.

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