Hasat Ağustos’ta başladı! Adıyaman’da sebze üretiminde ilk sırada biber var

03.09.2025 - 15:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adıyaman’da biber hasadı devam ederken İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ve ekibi hasadın başladığı üretim alanlarını ziyaret etti.

Adıyaman Merkez ilçeye bağlı 25 dekarlık alanda üretim yapan çiftçileri yerinde ziyaret eden İl Müdürü Akkan, üreticilerle sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi, hasat çalışmalarına eşlik etti. Üreticilere bereketli ve afetsiz bir sezon temennisinde bulunan Akkan, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin desteklenmesi noktasında kurum olarak her zaman sahada olduklarını vurguladı.

8 BİN 200 DEKAR ALANDA BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ

Adıyaman genelinde 39 bin dekar alanda sebze üretimi yapıldığını belirten İl Müdürlüğü yetkilileri, bu alanların 8 bin 200 dekarını biber yetiştiriciliğinin oluşturduğunu ifade etti. İl genelinde sebze üretimi içinde ilk sırada yer alan biberde, hasat Ağustos ayında başlıyor ve Kasım ayına kadar periyodik olarak devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla teknik destek ve saha ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

