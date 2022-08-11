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Hasan Najjar yakalandı! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

11.08.2022 - 12:37 |
Hasan Najjar yakalandı! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.”

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“Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler.”

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