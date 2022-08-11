Hasan Najjar yakalandı! Bakan Soylu duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.
11.08.2022 - 12:37 |
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.”
“Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler.”
Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 11, 2022
Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler👏👏👏