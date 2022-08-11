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GündemTerör örgütü PKK'ya darbe! Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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Terör örgütü PKK'ya darbe! Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 1'i 'terörden arananlar listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11.08.2022 - 11:01 |
Terör örgütü PKK'ya darbe! Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında, dün Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde jandarma silahlı insansız hava aracı, Anka ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1'i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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BAKAN SOYLU: KAHRAMAN JANDARMAMIZA TEBRİKLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ya teslim olun, ya sarı torba kaçınılmaz. Gece yine boş durmadık. Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride üç terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

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