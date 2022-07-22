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Haramidere ıslah ediliyor! İlk etap 4 ay içinde bitecek

Esenyurt’ta sık sık sel ve taşkınlara neden olan Haramidere’de başlatılan ıslah çalışmasının ilk etabı dört ay içerisinde tamamlanacak.

22.07.2022 - 16:12 |
Haramidere ıslah ediliyor! İlk etap 4 ay içinde bitecek

İstanbul'da yağan yağmur sonrası taşarak Esenyurt'ta sele neden olan Haramidere ıslah ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile düzenlediği toplantıda, Haramidere Islah Çalışması’nın ilk etabının dört ay içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Toplantıda ayrıca projeye bazı eklentiler yapılarak, dere içerisinde yerleştiren kolektörlerin proje bitiş alanından daha kuzeye çıkarılması kararlaştırıldı.

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