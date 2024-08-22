Hamile eşini sokak ortasında döven koca tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum. Şiddet olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu belirttiği paylaşımında, “Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir” ifadelerini kullandı.

ÇELİK'TEN KINAMA

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetlediğini bildirdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin yasal olarak suç olduğunu, ahlaki olarak da insanlık dışı olduğunu belirtti. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumunun da vahim olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz. Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz."

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