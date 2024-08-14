GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler emeklilere ücretsiz!

Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler emeklilere ücretsiz!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeklilerin halk plajlarındaki şezlong ve şemsiye hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini açıkladı.

14.08.2024 - 14:39 | | İHA
Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler emeklilere ücretsiz!

Bakan Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler emeklilere ücretsiz!

Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler emeklilere ücretsiz!

AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye manzaralarına son verdik

AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye manzaralarına son verdik

MEB'den yeni karar! Sınav saati kaldırıldı

MEB'den yeni karar! Sınav saati kaldırıldı