Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler emeklilere ücretsiz!

Bakan Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak” ifadelerini kullandı.