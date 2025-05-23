Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklıktan hapis cezası!

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, Ergenç ve Kocaoğlu'nun tanık olarak alınan ifadelerinde Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın firari sanığı Memet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara verdikleri cevaplarının çelişkili olduğu belirtiliyor.

Şüphelilerin ifadelerinde Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını, yalnızca sanat camiasında sektörden birbirlerini tanıdıklarını beyan ettikleri anlatılan iddianamede, şüpheliler hakkında Gezi Parkı olaylarına yönelik 2013'e ait HTS-baz sinyal bilgisi incelenerek rapor düzenlendiği aktarılıyor.



Raporda, şüpheli Ergenç ile Alabora arasında 12 kez arama-aranma-mesaj alma şeklinde iletişim tespiti bulunduğu, aralarındaki iletişimin Gezi Parkı olayları döneminde özellikle yoğunlaştığı vurgulanıyor.

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İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan rapora göre de şüphelilerin, Gezi Parkı eylemlerinde Alabora ile birlikte yer aldıklarına dair görüntülerin bulunduğu haber ve paylaşımlarla aynı karede fotoğraflarının olduğu kaydediliyor.

İddianamede, şüphelilerin Alabora ile söz konusu dönem kol kola yürüyüş yaptıklarının da tespit edildiği belirtilerek, şüphelilerin, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında "tanık" olarak alınan ifadelerinde yalan tanıklıkta bulundukları anlatılıyor.

Ergenç ve Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.