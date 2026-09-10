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Halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın hayatını kaybetti

10.09.2026 - 00:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GAZİANTEP (İHA)

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Gaziantep'te bir evin damında halı yıkarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

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Akıma kapılan 2 kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, kaldırdıkları Gaziantep Şehir Hastanesi ve özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Necla Değirmenci ile Aysel Balta'nın cenazeleri Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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