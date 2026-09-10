Bayat'ta 2 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu

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Yangın, Bayat ilçesi Çerkeş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ilk belirlemelere göre, yanan evin bitişiğinde bulunan bir ev ve bir ahıra sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor.