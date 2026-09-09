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GündemAkşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor
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Akşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor

09.09.2026 - 23:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KONYA (AA)

Akşehir Gölü çevresindeki Gölçayır, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde üretilen kamışlar, iç piyasaya ve Avrupa'ya gönderiliyor.

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1Akşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor

Akşehir Gölü kıyısında yan yana sıralanan, görüntüsüyle adeta çadırları andıran kamış yığınları, gölden Avrupa'ya uzanan zorlu bir emeğin izini taşıyor.

2Akşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor

Gölçayır, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde yılda ortalama 200 bin bağ kamış izinli olarak çıkarılırken, bu zorlu iş, sezon boyunca 300-400 kişiye gelir kapısı oluyor.

3Akşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor

Gölde kesilen kamışlar, kıyıda tek tek ayıklanıp belirli bir kalınlıkta bağlanıyor, 2,5-3 metre uzunluğundaki öbekler halinde istifleniyor.

4Akşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor

Bu zorlu mesainin sonunda kamışlar tırlara yüklenerek Mersin üzerinden Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

5Akşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor

Göldeki su seviyesi üreticiyi umutlandırdı

Akşehir Ortaköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Numan Akbay, AA muhabirine, sahada istiflenen ürünlerin geçen sezona ait olduğunu söyledi.

6Akşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor

Bu yıl Akşehir Gölü'nde su seviyesinin yükseldiğine dikkati çeken Akbay, şöyle konuştu:
"Gölçayır, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde yıllık ortalama 200 bin bağ kamış çıkıyor. Bölge sakinlerine iş imkanı oluyor. Avrupa ülkelerine ihracatı yapılıyor. Türkiye'de iç piyasada da değerlendiriliyor.

7Akşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor

Turistik bölgelerde gölgelik, güneşlik yapımında değerlendiriliyor. Ayrıca Akşehir kamışından pipet de yapılıyor. Bu yıl gölde su yükseldi. Gelecek yıl, aynı şartlar devam ederse inşallah 4 metre seviyesinde suyumuz olacaktır. Bu yıl gölün su tutmasının elbette ki kamışa da faydası olacak."

8Akşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor

"Çok meşakkatli bir iştir"

Akbay, ihracata ve iç piyasaya giden ürünlerin titizlikle hazırlandığına işaret ederek, "Çok meşakkatli bir iştir. Kesilmedik yerin kalmaz. O kadar zordur. En ağır işlerden biridir. Sezonda en az 300-400 kişi çalışıyor. 14 mahalle var, buralardan işçiler gelir. İnsanlar para kazanıyor." dedi.

9Akşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor

Gölden kıyıya, kıyıdan tırlara

Kamış kesimi ve hazırlama işinde çalışan Şükrü Bilgili de işin zorluğuna dikkati çekti.

10Akşehir Gölü'nde kesiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: 200 bin bağ kamış bölge sakinlerine iş imkanı oluyor

Bilgili, gölde kesilen kamışları temizledikten sonra bozulmaması için istiflediklerini belirterek, "Gölde kesimi oluyor, burada temizliyoruz, sonra tırlarla Mersin'e oradan da ihracata gidiyor. Bozulmasın ve çürümesin diye böyle istifliyoruz. Yerde kar ve yağmurdan zarar görmesin diye birbirine yaslıyoruz. Sezon kasım ayında kesimle başlıyor. Kar yağıncaya kadar çalışıyoruz. Bu istiflediğimiz ürünler geçen senenin kamışı." diye konuştu.