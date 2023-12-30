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Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

30.12.2023 - 10:41 | | Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Genç ilçesindeki dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı yapan Mevlana Ortaokulu İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tugar, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tulgar’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Tulgar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tulgar'ın cenazesinin, hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderileceği belirtildi.

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