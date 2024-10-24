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Hakkari'de düdüklü tencere patladı, ev kullanılmaz hale geldi!

Hakkari'de Mesut Kaya'ya ait toprak damlı evde bir düdüklü tencerenin patlaması sonucu ev ağır hasar aldı.

24.10.2024 - 17:32 | | İHA

7 çocuk babası 44 yaşındaki Mesut Kaya, Bağlar Mahallesi'ndeki evinde öğle saatlerinde eşinin yemek pişirmek için ocağa bıraktığı düdüklü tencerenin beklenmedik bir şekilde patladığını söyledi.

Hakkaride düdüklü tencere patladı, ev kullanılmaz hale geldi

Patlama sonucu evin duvarlarında derin yarıklar oluştuğunu dile getiren Kaya, can kaybı yaşanmamasının sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti. Kaya, kışın gelmesiyle birlikte durumun daha da tehlikeli hale geldiğini ifade etti. Doğal gazı borçla çektiğini belirten Kaya, "Toprak damlı evimin duvarları çatladı. 9 kişilik ailemle tehlike içindeyim. Kar yağarsa evim çökebilir. Tahtalar ve kalaslar, yarılan duvarda asılı kalmış" dedi.

Hakkaride düdüklü tencere patladı, ev kullanılmaz hale geldi

Kaya, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediğini dile getirerek, "Çok zor durumdayım. Yardım eline ihtiyacım var" şeklinde konuştu.

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