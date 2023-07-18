Hakkari'de buzul kabusu! 12 kişilik ekip bölgeye gönderildi: Kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'ye gelen 18 kişilik doğasever grubu, pazar günü 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Gruptaki Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. Gruptaki diğer doğaseverler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi. Çift, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftten Kemal Avcu, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ve Hakime Koç'u arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün 3’üncü günde yeniden başladı.

Çalışmaları yürüten AFAD, JAK timleri, UMKE, Polis Özel Harekat, dağcılar ve derneklerin yanı sıra bugün İstanbul, Bursa ve Sakarya'dan buzullarda tecrübesi olan 8 kişi ile Antalya'dan mağara tecrübesi olan 4 kişi de bölgeye gönderildi.

Buzullar bölgesine giden yol ise araç trafiğine kapatılıp sadece ekiplerin geçişlerine izin veriliyor.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Hakkari’de Cilo- Sat Dağları’nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiden Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanlığı’nda memur olarak görev yapan Koç’un cenazesi ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölgede Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 42 kişilik uzman ekibin bulunduğunu, Hakime Koç’un şelalenin bulunduğu bölgede 16 metre derinlikte buzulların arasında cansız bedenin bulunup, çıkarıldığını, Mehmet Aydın’ın yerinin de tespit edildiğini ve çıkarılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Eşiyle birlikte kurtarıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedaviye alınan Gülay Avcu’nun 2 gün sonra bilinci yerine geldi. Tedavisi süren Gülay Avcu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gülay Avcu, eşi Kemal Avcu ve iki arkadaşı ile 20 metrelik uçurumdan düştüklerini belirterek, “Hepinize merhabalar, 16 Temmuz tarihinde Hakkâri Cilo Dağı Cennet-Cehennem buzullarını görmek için 20 kişilik gezi turuna katılmıştık. Buzulun erimesi sonucu ben, eşim ve gruptaki 2 arkadaşla beraber 20 metre yükseklikten düştük. Ben ve Kemal kendi çabalarımızla hayatta kalma mücadelesi verdik. 2 saat sonra yardım ekipleri gelip beni ve Kemal'i çıkardılar. Diğer 2 arkadaştan hala haber alınamadı. Telefonum çukurda kaldı, ararsanız ulaşamazsınız. Bir süre içerik paylaşamayacağım. Dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiler Gülay" ifadelerini kullandı.