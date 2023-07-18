Balyozla Atatürk heykeline saldıran şüpheli yakalandı
Trabzon'da skandal olay. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde balyozla Atatürk heykeline saldıran S.V. (36), gözaltına alındı.
18.07.2023 - 14:45 | | DHA
Olay, gece saatlerinde ilçe belediye binası önünde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V., balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarılırken, S.V.’nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.