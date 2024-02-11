GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
ABONE OL

Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.02.2024 - 07:52 |
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.36'da merkez üssü Yüksekova olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 07.36'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

GÜNCEL HABERLER

Ağır hasarlı otomobille trafiğe çıktı; ayağını dışarıya sarkıtarak ilerledi

Ağır hasarlı otomobille trafiğe çıktı; ayağını dışarıya sarkıtarak ilerledi

Cep telefonu olanlar dikkat! BTK’dan flaş karar, tek tip olacak

Cep telefonu olanlar dikkat! BTK’dan flaş karar, tek tip olacak

Kar kuvvetli geliyor! Sıcaklıklar birden düştü, İstanbul, Edirne, Balıkesir, Bursa dahil onlarca kent için kritik uyarı...

Kar kuvvetli geliyor! Sıcaklıklar birden düştü, İstanbul, Edirne, Balıkesir, Bursa dahil onlarca kent için kritik uyarı...