Hakkari Yüksekova'da olumsuz hava şartları ulaşımı etkiledi

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşüren sis nedeniyle hava trafiğinde iptaller yaşandı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan 23 Ocak'ta karşılıklı olarak yapılması planlanan Yüksekova-İstanbul uçak seferleri, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

Yetkililer, bölgede kar yağışının devam edeceğini bildirirken, yolcuların güncel durum hakkında havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Karayolları ekipleri ise ilçe merkezinde ve çevre yollarında kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.