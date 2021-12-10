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Hakkâri polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Hakkâri polisi tarafından düzenlenen operasyonda 515 kilo eroin ele geçirildi. Bakan Soylu uyuşturucu operasyonunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak polisi ve jandarmayı tebrik etti.

10.12.2021 - 07:14 | | İHA
Hakkâri polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 515 kilo eroin ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise uyuşturucu operasyonunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak polisi ve jandarmayı tebrik etti.

Bakan Soylu, "Bu sefer haber. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden! 515 kilo eroin daha ele geçirildi. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari emniyeti" ifadelerine yer verdi.
Bakan Soylu, aynı gün jandarma ekipleri tarafından da Yüksekova ilçesinde ele geçirilen eroin ile de yaptığı paylaşımda, "Hakkari Yüksekova'da; bugün, jandarmamız tarafından; 270 kilo eroin, 25 kilo metamfetamin ele geçirildi. 2021 yılı içerisinde toplam 7 ton eroin, 21 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi.

Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Hakkâri polisinden dev uyuşturucu operasyonu

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