Cinayet televizyon programında çözüldü! Eski eşini boğarak öldürdüler

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, bir gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.

Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

'İPLE BOĞDU'

Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. İtirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Şaban Ataş'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları M. ve M.A. ile Seydikemer'deki annesi D.K. gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, Fethiye ilçesinde adliye sevk edildi.