MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon, 7 terörist etkisiz
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
17.05.2024 - 10:49 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.