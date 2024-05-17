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MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon, 7 terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

17.05.2024 - 10:49 |
MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon, 7 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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