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Patenle tehlikeli yolculuk yaptı! Cep telefonu kamerasına yakalandı

İstanbul'un D-100 OTOYOLU'nda Merter – Cevizlibağ arasında sefer yapan Toplu Taşıma Sistemi (İETT) otobüsünün arkasına tutunan bir kişi tehlikeye davetiye çıkardı. İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yakalandı.

17.05.2024 - 10:28 | | DHA
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İstanbul'un D-100 Otoyolu'nda Merter – Cevizlibağ arasında Toplu Taşıma Sistemi (İETT) otobüsünün arkasına tutunan patenli bir kişi bu şekilde metrelerce ilerlediği kameralara yansıdı.

OTOBÜS YOLCUSU KAYDETTİ

Kendi hayatını tehlikeye atarak yolculuk yapan kişi otobüs yolcularından birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde patenli gencin, otobüsün arkasına tutunduğu sırada tehlikeli manevralar yaptığı anlar görülüyor. Gencin zaman zaman tek elini bırakarak yolculuk yaptığı görüntüler de dikkat çekiyor.

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