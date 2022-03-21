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Haftalık vaka haritası açıklandı! Zirve değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

21.03.2022 - 15:13 |
Haftalık vaka haritası açıklandı! Zirve değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, “5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de 324,82 oldu.

İllere göre 26 Şubat-4 Mart'ta her 100 bin nüfusta görülen COVID-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Ankara (916,03), Kırşehir (906,79), Amasya (868,4), Eskişehir (856,33), Ordu (742,83), Samsun (736,18), Bolu (706,22), Isparta (701,63), Çorum (684,99), Kocaeli (676,44), Çanakkale (662,51), Yalova (660,48), Karabük (649,85), Tunceli (646,78), Bilecik (631,09), Kastamonu (626,48), Giresun (625,79), Trabzon (614,19), Çankırı (595,88), Denizli (574,09), Mersin (571,29), Kırklareli (564,19), Aksaray (555,16), Sinop (548,51), İstanbul (522,38), Karaman (520,02), Muğla (519,52), Zonguldak (516,38), Yozgat (500,36), Tokat (465,18), Düzce (464,37), Kayseri (459,23), İzmir (456,19), Rize (451,6), Nevşehir (451,29), Konya (441,06), Kırıkkale (438,46), Osmaniye (438,33), Balıkesir (435,95), Bursa (434,94), Adana (434,18), Artvin (427,62), Burdur (426,72), Erzincan (425,95), Sivas (425,39), Kütahya (409,75), Edirne (393,58), Sakarya (390,9), Aydın (374,15), Niğde (367,04), Tekirdağ (355,31), Malatya (334,24), Ardahan (330,76), Elazığ (330,73), Gümüşhane (266,46), Hatay (254,86), Kilis (243,44), Bartın (238,46), Kahramanmaraş (223,51), Uşak (215,71), Afyonkarahisar (211,24), Gaziantep (196,72), Adıyaman (192,04), Bayburt (188,14), Iğdır (186,06), Diyarbakır (183,71), Manisa (179,8), Kars (170,06), Antalya (125,92), Bitlis (123,77), Erzurum (110,19), Şanlıurfa (103,03), Ağrı (94,92), Siirt (90,67), Muş (85,14), Batman (83,18), Mardin (81,37), Bingöl (71,7), Hakkari (60,02), Van (37,34), Şırnak (31,83)."

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