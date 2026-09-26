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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji İstanbul dahil birçok bölgeyi uyardı: Sağanak geliyor

26.09.2026 - 09:20Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji İstanbul dahil birçok bölgeyi uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. İstanbul’da ise yağışlı havanın hafta sonu etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte 26 Eylül 2026 hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Eylül 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji İstanbul dahil birçok bölgeyi uyardı: Sağanak geliyor

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

İstanbul'da hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşları ise serin ve yağışlı bir hava karşılıyor. AKOM verilerine göre, bugün kent genelinde parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu bir havanın hakim olacağı, en yüksek sıcaklığın 24 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Pazar gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışların kent genelinde etkisini artırması ve sıcaklıkların 20 derecenin altına gerilemesi bekleniyor. Yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca da aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

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