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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

06.10.2026 - 23:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (İHA)

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas kara yolu Karakaya Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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Yaralılardan Şakire Gökkurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise Bünyan Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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