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Okulda yapılan deney sonrası kimyasal koku paniği

06.10.2026 - 22:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

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Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders sırasında yapılan deneyin ardından yayılan koku, okulda kısa süreli tedirginliğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Edinilen bilgilere göre, okulda ders sırasında gerçekleştirilen deneyin ardından çevreye yayılan koku üzerine okul yönetimi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ekipler okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri tarafından kokuya ilişkin detaylı ölçüm ve kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk veya risk oluşturabilecek duruma rastlanmadı.

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Olayda herhangi bir öğrencinin yaralanmadığı veya kokudan etkilenmediği öğrenildi. Tedbir amaçlı çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler okuldan ayrıldı.

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