Bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara gelen 84 binden fazla vatandaşın yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluştururken, hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu. 2024 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 56 binden fazla muayene gerçekleştirildi. Peki, Hacda vefat edenler nereye defnedilir? Hacda vefat edenlerin cenazesi ne olur, hac sırasında ölenler nereye gömülür?

İslam’da asıl olan, ölen kişinin öldüğü yere defnedilmesidir. Hacda ölen bir kimsenin “cennetu’l-mualla” veya “cennetu’l-baki”de defnedilmesi birçok hacı adayının arzuladıkları arasındadır.

Suudi Arabistan Krallığı, hac için kutsal topraklara gelip de ölen hacı adayı ve görevlilerinin cenazelerini ülkelerine göndermediği kısmı doğru değil, bazı hacıların cenazelerinin kendi memleketlerine taşındığı biliniyor.