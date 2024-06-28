GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Hac ibadeti sırasında sağlık sorunu yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirilecek

Hac ibadeti sırasında sağlık sorunu yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanlığı, hac ibadetini yerine getirirken sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaşın 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde Ankara’ya getirileceğini açıkladı.

28.06.2024 - 01:39 | | İHA
Hac ibadeti sırasında sağlık sorunu yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirilecek

Hac ibadetini eda ederken sağlık sorunları yaşayan 13 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde bu gece Ankara’ya getiriliyor. MSB’ye ait özel bir uçakla gerçekleştirilecek dönüş operasyonu sonrası hac ibadetini ifa eden vatandaşlarımızın tedavilerine Ankara’da devam edilecek.

GÜNCEL HABERLER

Hac ibadeti sırasında sağlık sorunu yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirilecek

Hac ibadeti sırasında sağlık sorunu yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirilecek
Meteoroloji son dakika koduyla duyurdu: Hazır olun fırtına kopacak! Marmara dahil 4 bölgede alarm verildi, radar anbean takip ediliyor

Meteoroloji son dakika koduyla duyurdu: Hazır olun fırtına kopacak! Marmara dahil 4 bölgede alarm verildi, radar anbean takip ediliyor
Whatsapp çöktü mü? Fotoğrafa erişim sorunu yaşanıyor

Whatsapp çöktü mü? Fotoğrafa erişim sorunu yaşanıyor