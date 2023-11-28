Güzellik merkezlerine Dilan Polat darbesi! Yüzde 80 düştü

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından başta Denizli'de de bulunan kendi isimlerini taşıyan güzellik merkezleri olmak üzere sektörün büyük kısmı oluşan olumsuz algıdan etkilendi. Merkezlere yönelik denetimler yoğun bir şekilde devam ederken, sektör genelinde yüzde 80'lere varan bir daralma yaşandığı iddia edildi. Ülke genelinde güzellik salonu randevuların düştüğü ve iptallerin başladığı belirtildi.

Müşterilerin yüzde 80 düştüğünü ve iş yeri çalışanlarının moralinin kalmadığını açıklayan Denizli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmeciler Odası Başkanı Yakup Güleç, “Birkaç fenomenin yaptığı kara para aklama olayından dolayı yaşamış olduğumuz sıkıntılar var. Bizi ilgilendiren konu ise bu yaşanan olumsuz durum nedeniyle işlerimiz düşüyor.

Yaptığımız ziyaretlerimizde sektör çalışanlarının moral motivasyonların düşük olduğunu fark ediyoruz. Güzellik salonlarında alınan randevuların birçoğunun iptal olduğunu öğreniyoruz. Kuaför salonları ve erkek berberlerinde işler yüzde 80 düşmüş durumda. Tabii ki burada halkımız bizim çok para kazandığımızı sanıyor. Fenomenlere bakarak bizi yargılıyorlar. Günümüz şartlarında malzemelere gelen fiyat artışı, kiraların fahiş bir şekilde artması bütün meslektaşlarımızın zor günler geçirmesine neden oldu. Ama bir de bunun yanında Dilan ve Engin Polat çiftinin bize vermiş olduğu zarar var. İsteğimiz bu algının bir an önce kalkmasıdır. Bu algının kalkması ile işlerimizin tekrardan rayına girmesidir” diye konuştu.

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“Salona müşteriler gelmek istemiyor”

Yaşananlarda olumsuz etkilendiklerini kaydeden Denizli Güzellik Uzmanları Derneği Başkanı Ebru Deniz Kar ise, “Burada çok büyük yanlış bir algı oluştu. Ülke genelinde vatandaşlarımızın, bizim büyük paralar kazanmaya başladığımızı düşünüyor. Hatta bundan dolayı bizi bazı öğrencilerimiz arayıp, biriktirdikleri paralar ile bu işe girerek yatırım yapmayı planlıyorlar. Bizim sektörümüzde ciddi kazançlar olduğunu söylüyorlar. Biz emekçiyiz ve biz de bu bahsedilen rakamlar söz konusu değil. İllaki bu sektörde çalışanların bir evi ve bir arabası olacak ama bu kadar paralar ile değil. Bu durumdan dolayı müşterilerde de kayıplar meydana geldi. Salona müşteriler gelmek istemiyor. Bu sektörün nasıl para kazandığı belli değilmiş gibi bir algı var. İnşallah bu acı ve üzüntü veren durumdan bir an önce kurtuluruz” şeklinde konuştu.

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