Bahar-Nihal Candan kardeşler ünlüleri, avukatları bile kullanmış: 200 bin doları böyle çalmışlar

Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından Candan kardeşlerin de tutuklanmasıyla sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar şaşkına çevirdi. Lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu. Bu iddialardan kısa süre sonra Candan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.

Candan kardeşlerin, 100 milyon liralık vurgun yapan suç örgütüne üye oldukları iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amiriliği ekipleri, 3 yıl önce İstanbul’da “Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz” yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren Koç’un liderliğini yaptığı çeteyi çökertti.

UCUZ ARAÇ SÖZÜ

Çetenin elde ettiği paralarla Tokat’ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı ve 90 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. Çetede Onur Apaydın’ın liderliğindeki başka bir ekibin de “ucuz araç” sözüyle 13 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Bu çete de polis ekiplerince çökertildi.

Haberin Devamı

KONU MANKENİ OLDULAR

Polis soruşturma kapsamında dün sosyal medya fenomenleri Gül Nihal Candan (Çiçek) ile (Alisya) Bahar Candan’ı gözaltına aldı. Çete liderlerinden Onur Apaydın’ın tuzağına düşürmek istediği müştekileri lüks restoranlara çağırarak yemek yedirdiği ve bu sırada sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptığı belirlendi. Apaydan’ın bu tanıtımlarda arkadaşları olan Bahar Candan ile Nihal Candan’ı reklam yüzü ve konu mankeni olarak kullandığı tespit edildi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SUÇ KAYITLARI

Nihal Candan’ın poliste 3, Bahar Candan’ın ise 2 kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri Nihal Candan’ın ismini Gülnihal olarak değiştirdiğini belirledi.

Onur Apaydın’ın dolandırıcılıktan elde ettiği paraları daha sonra Candan kardeşler üzerinden akladığı ileri sürülüyor. Soruşturma kapsamında Hacı İsrafil Sağlam da Kars’ta gözaltına alındı.

Haberin Devamı

MÜTALAA AÇIKLANDI

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“PARAVAN OLARAK OLUŞTURULAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN FAALİYET GÖSTERDİLER”

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, İstanbul genelinde dolandırıcılık yaparak menfaat temin etmek maksadıyla belirli bir organizasyon içerisinde hareket eden şahısların paravan olarak oluşturulan şirketler üzerinden faaliyet gösterdiklerini belirtti. Mütalaada, şahısların ilk aşamada müştekilere tanıdıkları vasıtasıyla ulaşarak güven kazandıktan sonra Vergi Dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan birim amiri Veysel olarak tanıttıkları şahıs vasıtasıyla ihale yoluyla aldıkları araçları piyasa fiyatının altında bir bedelle sattıklarını söyleyerek ikna ettikleri kaydedildi.

Haberin Devamı

ALDIKLARI ARAÇ VE KOMİSYON BEDELLERİYLE KAYIPLARA KARIŞTILAR

Müştekilere Whatsapp üzerinden araç ve fiyat listesi gönderip teklifte bulunulduğu da açıklanan mütalaada, gönderilen listeden beğendiği araçları almak isteyen müştekilerle anlaşma sağlandığı, şahısların anlaşmaya göre araç bedelinin yüzde 10'u oranında bedeli peşin olarak aracı şirket olduğu belirtilen paravan firmanın hesabına gönderilmesini sağladıkları kaydedildi. Şahısların araç ücretleri ve komisyon bedellerini peşin olarak aldıktan sonra çeşitli bahaneler öne sürerek vadettikleri araçları teslim etmedikleri ve aldıkları araç ve komisyon bedelleriyle kayıplara karıştıkları iddiaları üzerine örgütün şeması ve eylemlerinin açığa çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

“HAKKINI ARAMAYA ÇALIŞAN MAĞDURLAR TEHDİT EDİLEREK SİNDİRİLİR”

Haberin Devamı

Mütalaada mağdur edilen tüm vatandaşların beyanlarına yer verilirken, örgüt lideri Eren Koç’un Vergi Dairesi, Gümrük İdaresi, Gelir İdaresi müdürü, şefi, yöneticisi Veysel ya da Aydın Bey olarak tanıtıldığı kaydedildi. Cumhuriyet savcısı örgütün dolandırıcılık yöntemini “Suç ve terör örgütlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında devlet tarafından el konulan araçların Veysel'in başında bulunduğu birim tarafından uygun fiyata elden çıkarıldığı anlatılır. Araç listesi Whatsapp uygulaması üzerinden mağdura gönderilir. Mağdura listede bulunan piyasa fiyatının ortalama yüzde 25 altında satış bedeli yazılan araçlar içerisinden seçeceği bir aracın Veysel/Aydın kod adlı şahısla kişisel ilişkiler kullanılarak temin edilebileceği, bunun için önce araç bedeli ve bu aracılık için hizmet bedelinin şirket hesabına yatırılması gerektiği, daha sonra aracını teslim alabileceği anlatılır” şeklinde açıkladı.

Mağdurların daha sonra beklemeye başladığı da açıklanan mütalaada, “Belirlenen süre sonunda araç teslim edilmeyince ve suç örgütü üyelerinden haber alamayınca mağdur dolandırıldığını anlar. Projenin sonlandırılması sonrasında gerekirse şebeke elemanlarıyla irtibat kurarak hakkını aramaya çalışan mağdurlar Onur Apaydın ve ekibi tarafından tehdit edilerek sindirilir” ifadelerine yer verildi.

ÖRGÜT LİDERİNİN BİN 328 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Mütalaada Eren Koç'un ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’ ve 66 kez ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık Onur Apaydın’ın ise ‘suç örgütüne üye olmak’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenirken dolandırıcılık suçlarına iştirak ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından bu suçtan beraatına karar verilmesi istendi. Öte yandan mütalaada diğer sanıkların da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Söz verilen sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Eren Koç’un tutukluluk halinin ve bir kısım sanıklar hakkında uygulanan adli tedbirin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Bir kısım mağdurların avukatı Burak Temizer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mağdurlara çeşitli kanallar aracılığı ile ulaşıldıktan sonra icra dairelerinden hacizli veya devletin el koyduğu arabalardan sözde ucuza araba vaat ediliyor ve sonrasında sürece ilişkin görüşmeler mağdurların güvenini kazanmak ve ‘fırsat’ algısını pekiştirmek ve de onların da sisteme yeni mağdurlar getirmesini sağlamak adına lüks restoranlarda birtakım ünlü yüzlerin de katılımıyla yapılıyor. Türkiye’nin hemen her şehrinde mağdurunun olduğu milyonlarca liralık bir vurgun bu. Bahsi geçen ve aynı zamanda ‘gizli kasa’ oldukları iddia edilen bu ünlü kişilerin de yine ne tesadüftür ki güzellik salonu sahibi olmaları da bence dikkat çekici” şeklinde konuştu.

200 BİN DOLARI BÖYLE ÇALMIŞLAR

Öte yandan Atv'de yer alan habere göre sazan sarmalı tuzağına düşen bir isme daha konuştu. Onu ağın içine çeken firari doktor Ersin Eroğlu'ydu. İddiaya göre; Nihal Bahar Candan kardeşler de aynı sarmalın içindeydi.

Suç örgütü ağına düşürdüğü mağdura güven verdikten sonra bu sefer de onu yemeklere çağırdı. O yemeklerde mağdura ünlüler, avukatlar ve fenomenler de eşlik etti.

Suç örgütü mağduru onlarla tanıştırdı. Ardından da ucuz araç vaadiyle kandırıp dolandırdı.

Mağdur adam, başına gelenleri şöyle anlattı: "Onlara güvendikten sonra doktor bana araç teklifinde bulundu.

TMSF'nin el koyduğu araçları sattıklarını söylediler. Yaklaşık yüzde 30 daha ucuza geliyordu araçlar. 21 iş gününde geleceğini söylüyordu."

Mağdur vatandaş, 'Bahar ve Nihal Candan'ı kaç kere gördünüz?' sorusunu ise şöyle yanıtladı: 4-5 kere gördüm.

Sohbet ediyorlardı. Bahar daha çok yakındı onlarla. Para istediğini duydum. Yakın ilişkiler kurduğunu gördüm.

Deneme amaçlı aldık. İki araç geldi. Sonra yüksek meblağlarda aldığımız araçlar gelmedi. Toplamda 200 bin dolar civarında dolandırıldık.