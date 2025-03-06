Güney Kore savaş uçağı yanlışlıkla bomba bıraktı: Yaralılar var

Güney Kore'de yedi kişi, bir savaş uçağının canlı ateş tatbikatı sırasında sivil bir bölgeye yanlışlıkla sekiz bomba bırakması sonucu yaralandı. Yaralılardan dördünün durumu ağır.

Hava Kuvvetleri'ne ait KF-16 savaş uçağının karıştığı olay, yerel saatle 10.04'te (GMT 01.04, TSİ 04.04) Kuzey Kore sınırına yakın Pocheon şehrinde meydana geldi.

YALNIZCA BİRİ PATLADI

Yetkililere göre, bombalardan yalnızca biri patladı. Pocheon yetkilileri BBC'ye yaptığı açıklamada, patlamayan diğer yedi bombanın güvenli şekilde imha edilmesi için bir bomba imha ekibinin çalıştığını belirtti. Bölgede yaşayan sakinlerin tahliye edildiği aktarıldı.

Canlı ateş tatbikatları sırasında bazen mermilerin sivil yerleşim alanlarına düştüğü bilinse de, genellikle yaralanmalara yol açmıyor.

Yerel medya raporlarına göre, iki kişi boyun ve omuz kırıkları yaşadı.

'ANORMAL ŞEKİLDE BIRAKTI'

Güney Kore Hava Kuvvetleri BBC'ye yaptığı açıklamada, "KF-16 savaş uçağımız, MK-82 bombalarından sekiz tanesini anormal bir şekilde bıraktı. Bombalar, atış sahası dışına düştü" dedi.

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Hava Kuvvetleri, olayın soruşturulduğunu belirterek yaşanan hasardan dolayı özür diledi ve mağdurlara tazminat sağlanacağını duyurdu. Olay sonucu bir kilise binası ile bazı evler de zarar gördü.

'EVDE TELEVİZYON İZLİYORDUK'

Yerel medyada yayımlanan görüntülerde, bir binanın kırılmış camları ve kilisenin hasar gören çatısı yer aldı.

Yerel bir sakin, patlamanın "gök gürültüsü gibi" bir ses çıkardığını ve evini salladığını belirtti. Yonhap'a konuşan kişi, olay sırasında evde televizyon izlediğini söyledi.

Yakındaki bir yaşlı bakım merkezinin müdürü, patlamanın bina camlarını kırdığını ve öğretmenlerinden birinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Merkezdeki yaşlıların zarar görmediğini belirten yetkili, "Ancak çok korktular, bu yüzden hepsini evlerine gönderdik" dedi.

Savunma Bakanlığı, Perşembe günü yapılan tatbikatın ABD kuvvetleriyle ortak bir eğitim kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

ABD-GÜNEY KORE ORTAK TATBİKATI

Güney Kore ve ABD, 10 Mart-20 Mart tarihleri arasında ortak tatbikatlar düzenleyecek. Bu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana gerçekleştirilen ilk ortak tatbikat olacak. İki ülke, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki büyüyen ittifaktan giderek daha fazla endişe duyuyor.

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Güney Kore ve ABD'nin 2022 yılında gerçekleştirdiği bir diğer ortak tatbikatta, askerler tarafından fırlatılan kısa menzilli bir balistik füze arıza yaparak bir askeri üssün içindeki golf sahasına düşmüştü. Savaş başlığı patlamasa da alev alarak çevrede paniğe neden olmuştu.