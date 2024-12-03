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Gümüşhane'de 70 yaşındaki adam buz tutan gölde yüzüyor

Gümüşhane'de Nihat Kurt (70), eksi 15 derece soğuk havada kısmen buz tutan Kelkit Çayı’nda yüzüyor.

03.12.2024 - 14:57 | | Selda FIRAT/KELKİT (Gümüşhane), (DHA)
Gümüşhane'de 70 yaşındaki adam buz tutan gölde yüzüyor

Kelkit ilçesi Ağıl köyünde yaşayan, 19 torun sahibi Nihat Kurt, ilerleyen yaşına rağmen yaz-kış demeden yüzme tutkusundan vazgeçemediğini söyledi. Kurt, karla kaplı köyünde eksi 15 derece soğuk havada kısmen buz tutan Kelkit Çayı’na girip yüzdü. Kurt’un karla kaplı bölgede yüzdüğü anları, sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Gümüşhanede 70 yaşındaki adam buz tutan gölde yüzüyor

'GENÇLERE ÖNERİYORUM'

Son yıllarda sağlığı için soğuk suda yüzdüğünü anlatan Nihat Kurt, “Ben kendimden eminim, sağlığım için yapıyorum. Karlı havada suya girip yüzüyorum. Gençler yapmıyor. Ben torunlarıma yapmalarını söylüyorum, sadece 8 yaşındaki torunum karın içinde yuvarlanıyor. Yapmaya çalışıyor. Gençlere öneriyorum, sağlığa iyi gelir. Endişe duyan yakınlarım bana kalbimin duracağını söylüyorlar, halbuki soğuk suya girince kan daha iyi hareket eder. Bu aktivite kan akışıma iyi geliyor” diye konuştu.

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