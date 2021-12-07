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Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuÅŸturucu ele geçirdi

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekiplerininÂ son 1 haftada; Ä°stanbul, Hatay, HakkariÂ ve Antalya'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlarda toplam 255 kilo uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi.Â

07.12.2021 - 12:25 | | Åžaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)
Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuÅŸturucu ele geçirdi

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekipleri, Pendik Ro-Ro LimanÄ±'na gelen TIR'Ä± 'riskli' olarak deÄŸerlendirdi. X-ray taramasÄ±na sevk edilen TIR'Ä±n dorsesinde ÅŸÃ¼pheli yoÄŸunluÄŸa rastlanÄ±ldÄ±. Narkotik kÃ¶peklerin tepki vermesi Ã¼zerine sÃ¶kÃ¼len dorse kapÄ±larÄ± iÃ§indeki gizli bÃ¶lmelerde toplam 84 kilo eroin ele geÃ§irildi.

Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen diÄŸer operasyonda ise uluslararasÄ± kargo terminalinde gÃ¶nderi, GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekiplerince 'riskli' olarak deÄŸerlendirildi. X-ray cihazÄ± ile kontrol edilen kargo, daha sonra dedektÃ¶r kÃ¶peklerle arandÄ±. GÃ¶nderinin iÃ§inde toplam 102 kilo â€˜khatâ€™ cinsi uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi.

KENYA'DAN GELEN KARGODAN UYUÅžTURUCU Ã‡IKTI

GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekipleri, bu olaydan kÄ±sa sÃ¼re sonra Hatay'a Kenya'dan gelen uluslararasÄ±Â kargo iÃ§inde â€˜khatâ€™ cinsi uyuÅŸturucunun izine rastladÄ±. YapÄ±lan analizde 'riskli' bulunan gÃ¶nderi, aÃ§Ä±larak arandÄ±. Bitki Ã§ayÄ± olarak beyan edilen gÃ¶nderideki Ã¼rÃ¼nler, uyuÅŸturucu ve kimyasal madde test cihazÄ± ile analiz edildi. Analiz sonucunda 62 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã¼rÃ¼nlerin bitki Ã§ayÄ± deÄŸilÂ â€˜khatâ€™ cinsi uyuÅŸturucu olduÄŸu belirlendi. Operasyonda uyuÅŸturucuyu teslim almaya gelen kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hakkari'deki Esendere GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda ise Ä°ran'dan TÃ¼rkiyeâ€™ye gelenÂ TIR, 'ÅŸÃ¼pheli' bulundu. YapÄ±lan aramada, araÃ§ Ã§ekicisindeki sigara kartonlarÄ±nÄ±n iÃ§ine gizlenenÂ 6,5 kilo metamfetamin ele geÃ§irildi.

KEKLERÄ°N Ä°Ã‡Ä°NDE UYUÅžTURUCU

Antalya HavalimanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda ise iÃ§ine uyuÅŸturucu madde ilave edilen kekleri TÃ¼rkiye'ye sokmak isteyen uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±, GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekiplerinin titiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu deÅŸifre edildi. Riskli gÃ¶rÃ¼len yolcularÄ±n bagajlarÄ±nda yapÄ±lan kontrollerde, valizlerde bulunan keklere, dedektÃ¶r kÃ¶peklerin tepki verdiÄŸi gÃ¶zlendi. Bunun Ã¼zerine numune alÄ±narak analiz edilen keklerin iÃ§inde esrar cinsi uyuÅŸturucu olduÄŸu belirlendi. Operasyon sonucuÂ 6 kutu kek iÃ§ine ilave edilenÂ yarÄ±m kilo uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi. UyuÅŸturucuyu TÃ¼rkiye'ye getiren ÅŸÃ¼pheliler, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekiplerinin 1Â haftada gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bu operasyonlarda toplam 255 kilo uyuÅŸturucu ele geÃ§irilirken,Â 5 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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