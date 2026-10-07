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Kışın habercisi meyveler tezgahlarda yaz meyvelerinin yerini alıyor

07.10.2026 - 19:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu’da havaların soğumasıyla birlikte kış meyveleri pazar tezgahlarında yerini aldı. Vatandaşların kış meyvelerine ilgisi artarken, ilerleyen günlerde ürün çeşitliliğinin ve bolluğunun artması bekleniyor.

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Bolu’da sonbaharın etkisini göstermesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış meyveleri pazar tezgahlarında yerini aldı.

2Kışın habercisi meyveler tezgahlarda yaz meyvelerinin yerini alıyor

Yaz aylarında tezgahlarda görülen meyveler, yerini mandalina, portakal, nar ve elma gibi kış meyvelerine bırakmaya başladı.

3Kışın habercisi meyveler tezgahlarda yaz meyvelerinin yerini alıyor

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle mandalina ve portakala olan ilginin arttığı görülürken, nar ve elma da vatandaşların tercih ettiği meyveler arasında yer aldı.

4Kışın habercisi meyveler tezgahlarda yaz meyvelerinin yerini alıyor

Önümüzdeki günlerde kış meyvelerinin tezgahlarda daha fazla yer kaplaması bekleniyor.

5Kışın habercisi meyveler tezgahlarda yaz meyvelerinin yerini alıyor

"Vatandaş yaz meyvelerinden sıkıldı"

Pazarcı esnafı Tunahan Ünal, kış meyvelerinin tezgahlarda yerini almaya başladığını belirterek, "Kış mevsiminin gelmesiyle beraber portakal, mandalina, nar, elma ve armut geldi.

6Kışın habercisi meyveler tezgahlarda yaz meyvelerinin yerini alıyor

Yaz meyveleri de yavaş yavaş tezgahlardan kalkıyor. Vatandaş artık yaz meyvelerinden sıkıldı. İlgi kış meyvelerine yöneldi. Kış meyveleri de pazarda yerini aldı" dedi.

7Kışın habercisi meyveler tezgahlarda yaz meyvelerinin yerini alıyor

 

 

 

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