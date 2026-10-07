Bal hasadı sürüyor! Yüksek verim arıcıların yüzünü güldürdü

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Doğal bitki örtüsü, endemik türleri ve temiz yayla havasıyla arıcılık açısından büyük bir avantaja sahip olan Gediz’de, sezon boyunca özveriyle çalışan üreticiler ürünlerini topladı. Bölgenin yüksek irtifadaki yaylalarında kovan kuran bal üreticileri, hava şartlarının ve iklimin rekolteye olumlu yansıdığını ifade etti.

Akdağ ve Murat Dağı’nın verimli yaylalarında uzun yıllardır arıcılık yapan emekli imam Rıfat Fırtına, tamamlanan sezon ve elde edilen mahsulle ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Sezonu değerlendiren Fırtına, "Bölgemiz, Akdağ ve Murat Dağı gibi binbir çeşit çiçeğe ve zengin bir floraya sahip çok özel yaylalara ev sahipliği yapıyor. Yıllardır emek verdiğimiz arıcılık mesleğinde bu sezon şükürler olsun ki emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık. Doğanın sunduğu bu bereket sayesinde hem ürün miktarında hem de kalitesinde gözle görülür bir artış yaşadık. Balımız son derece kaliteli ve aroması çok yüksek oldu. Tüm üretici kardeşlerimize bereketi bol bir sezon diliyor, bu eşsiz lezzeti sofralara ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Hasadın ardından üreticiler kovanlarını kış bakımına alırken, elde edilen doğal ve şifalı yayla balları da tüketicilerle buluşmaya başladı.