Gültekin Alan kimdir? Dilan Polat davasında mahkemeye dilekçe gönderen Gültekin Alan nereli, kaç yaşında?

Engin- Dilan Polat çifti, güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıktı. Banu Parlak’ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat’ın ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat hazır bulundu. Duruşmaya şikayetinden vazgeçen Banu Parlak ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşma salonuna getirilen Dilan Polat dava başlar başlamaz sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı. Dizlerinin üzerine çöken Polat 'Allah'ım ne zaman bitecek" diye gözyaşı döktü. Bu sırada Banu Parlak da, "Dilan buradayım. Bitecek" diye seslendi. Bunun üzerine Dilan Polat salondan çıkarıldı.

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DİLAN POLAT CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

'Gerekirse hastaneye götürülür' diyen hakim Dilan Polat'in cezaevine geri gönderilmesine karar verdi.

Devam eden duruşmada hakim, dosyanın İstanbul Adliyesi’ndeki örgüt dosyası ile birleştirme talebinin reddedilerek mahkemesine geri döndüğünü söyledi. Mahkemeye sunduğu dilekçesi okunan Banu Parlak, Dilan, Engin ve Sezgin Polat yönünden katılma talebinden vazgeçtiğini ancak diğer sanıklar yönünden katılma talebinde bulunduğunu belirtti.

TALİMATI BEN VERDİM

Gültekin Alan isimli bir kişi tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye dilekçe gönderdi. Alan dilekçesinde, "Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması talimatını ben verdim" dedi. Bunun üzerine söz alan sanıklar Gültekin Alan'ı tanımadıklarını söyledi.

GÜLTEKİN ALAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Tokat’ta merkeze bağlı Emirseyit Beldesi’nden olan ve suç makinası olarak bilinen 54 yaşındaki Gültekin Alan, 'Kızılırmak Mafyası' olarak tanınıyor. 3 kızı olan Gültekin Alan, şuanda çeşitli suçlardan 50 yılla hükümlü olarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde bulunuyor. Alan’ın babası Necmi Alan, Tokat’ta gazino işletmeciliği yapmıştır.

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Gültekin Alan, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katili minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken'i cezaevinde vuran kişidir. Gültekin Alan, 'profesyonel tetikçi' olarak biliniyor.

Çok sayıda suç kaydı olan alan Özgecan Aslan'ın katilini cezaevinde öldürdüğü, babasını da öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl hapse çarptırılan Gültekin Alan, Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden aynı cezaya mahkum edilmişti.

Gültekin Alan, son olarak Dilan Polat ve Banuk Parlak davasına müdahil olmuş ve mahkemeye dilekçe sunmuştur. Barış Boyun ve Daltonlar çetesinin kendi komutasında olduğu belirten Gültekin Alan dilekçesinde “Barış Boyun, İstanbul ve Avrupa’da terörle mücadele görev yapan birisidir. Daltonlar ve Barış Boyun benim komutamdadır. Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması talimatını ben verdim“ ifadelerini kullandı.

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