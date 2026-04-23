Gülistan Doku'nun ilk gömüldüğü iddiaya edilen yer havadan görüntülendi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alından 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.



Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından çalışmalar sürerken, Gülistan Doku'nun öldürüldükten sonra Pertek ilçesine bağlı Koçpınar köyünde bulunan Hasan Halife Türbesi yakınlarına gömüldüğü iddia edilmişti. Geçtiğimiz yıl jandarma ekipleri tarafından ‘Yeraltı Görüntüleme' cihazıyla arama yapılmış şüpheli bir boşluk tespit edilmişti. Boşluğun olduğu ebatların ortalama olarak 1.60-1.70 metre uzunluğunda, 70-80 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde, mezar görüntüsünde olduğu tespit edildiği fakat herhangi bir kemik veya insan cesedine rastlanmadığı raporlanmıştı.



Raporda geçen yer ve köy, hem havadan hem de karadan görüntülendi. Köy muhtarı Eyüp Altaca ise yetkililerin bir çalışma yaptığını ve durumun jandarma raporunda da olduğunu söyledi.



"Bu olayın da bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz"

Yaklaşık 2 yıldır muhtarlık yaptığını belirten Koçpınar Köy Muhtarı Eyüp Altaca, "Bu konu hakkında bir bilgim yok. Bizde medya aracılığıyla duyduk. Duyunca şok olduk. Buraya kimin vasıtasıyla nasıl getirdiklerini bilmiyoruz. Bu olayın da bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. Yetkililer burada bir çalışma yapmış, bu durum jandarma raporunda da var. Buraya gömüldüğüne dair bizlere herhangi bir bilgi verilmedi. Bizim merkez köyümüz Koçpınar geçiyor ama ben mezrada oturuyorum. Köy ile oturduğumuz yer arasında yaklaşık olarak 5 kilometre var. Günü birlik orada değilim. Köyde 3-4 hane var fakat gömüldüğü iddia edilen yerden bayağı uzakta yaşıyorlar. Hasan Halife Türbesi var, vatandaşların mezarlıkları da orada. Her yıl ziyaret amaçlı vatandaşlar geliyor" dedi.