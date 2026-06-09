GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakkari'nin dağlarında şekillendi: Görenler şaşırıyor
HaberlerGündem Haberleri Hakkari'nin dağlarında şekillendi: Görenler şaşırıyor

Hakkari'nin dağlarında şekillendi: Görenler şaşırıyor

09.06.2026 - 15:27Güncellenme Tarihi:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karın erimesiyle dağlarda ortaya çıkan zebra görüntüsü ilgi görüyor.

1Hakkari'nin dağlarında şekillendi: Görenler şaşırıyor

Yüksekova'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasıyla ilçenin sembolü olan Cilo Dağları, Doski Vadisi ve Sat Dağları'ndaki kar erime sürecine girdi.

2Hakkari'nin dağlarında şekillendi: Görenler şaşırıyor

Karın dağ eteklerinde yer yer tamamen erimesi, kilometrelerce uzaktan bakıldığında zebra desenini andıran eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizifavorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Hakkari'nin dağlarında şekillendi: Görenler şaşırıyor

Bölgedeki görsel şölen, doğa fotoğrafçılarının da yoğun ilgisini çekiyor. Dağların zebra desenini anıran o eşsiz anlarını kaydeden fotoğrafçılardan Esad Tek, bölgedeki mevsimsel değişime ve ortaya çıkan tabiat olayına ilişkin şunları söyledi:

4Hakkari'nin dağlarında şekillendi: Görenler şaşırıyor

"Yüksekova'da bu yıl son 10 yılın en sert ve en uzun kışını geride bıraktık. Haziran ayının ortasındayız ancak dağlarımızda hala metrelerce kar var."

5Hakkari'nin dağlarında şekillendi: Görenler şaşırıyor

"Havaların ısınmasıyla birlikte kar erimeye başladı. Bu erimeyle birlikte ortaya çıkan siyah-beyaz tezatlık, dağlara tamamen bir zebra görünümü kazandırdı."

6Hakkari'nin dağlarında şekillendi: Görenler şaşırıyor

"Biz de bu muazzam doğa olayını ve görsel şöleni kayıt altına almak istedik. Burada her mevsim ayrı bir güzel ama haziran ayında bu dağlarda ilk defa bu kadar belirgin ve büyüleyici bir zebra görüntüsüne şahit olduk."