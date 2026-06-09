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Bedava dağıtıldığını duyan oraya koştu! Tam 4 ton ürün dakikalar içinde kapışıldı

09.06.2026 - 17:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde ücretsiz dağıtılan domatesler vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Toptancı halinde alıcı bulamayan üretici, yaklaşık 4 ton domatesi meydanda bedava dağıttı. Haberin kısa sürede yayılmasıyla çok sayıda kişi alana akın ederken, kasalar dolusu domates dakikalar içinde tükendi.

1Bedava dağıtıldığını duyan oraya koştu! Tam 4 ton ürün dakikalar içinde kapışıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, toptancı halinde alıcı bulamadığı yaklaşık 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

2Bedava dağıtıldığını duyan oraya koştu! Tam 4 ton ürün dakikalar içinde kapışıldı

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Turan Kıvrak, kendi üretimi olan domatesleri toptancı halinde satamayınca farklı bir yöntem izledi. Kasalarla kamyonete yüklenen yaklaşık 4 ton domates, Serik Çınaraltı Meydanı'na getirilerek vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtıldı.

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3Bedava dağıtıldığını duyan oraya koştu! Tam 4 ton ürün dakikalar içinde kapışıldı

Ücretsiz domates dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş kısa sürede meydana akın etti. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdukları domatesleri alarak evlerine götürdü. Dağıtım sırasında zaman zaman yoğunluk yaşandığı gözlendi.

4Bedava dağıtıldığını duyan oraya koştu! Tam 4 ton ürün dakikalar içinde kapışıldı

Üretici Turan Kıvrak, tarım sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek ürünlerini satmak yerine vatandaşlarla paylaşmayı tercih ettiğini söyledi.

5Bedava dağıtıldığını duyan oraya koştu! Tam 4 ton ürün dakikalar içinde kapışıldı

Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.Ücretsiz dağıtılan domateslerden alan vatandaşlar ise üreticiye teşekkür etti.