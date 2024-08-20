KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Bak duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara başvurular başladı. Bakan Aşkın Bak, başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacağını belirtti.

Başvurular ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’da sona erecek.