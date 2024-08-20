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KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Bak duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

20.08.2024 - 10:03 |
KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Bak duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara başvurular başladı. Bakan Aşkın Bak, başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacağını belirtti.

Başvurular ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’da sona erecek.

KYK yurt başvuruları başladı Bakan Bak duyurdu

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