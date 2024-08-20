KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Bak duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.
20.08.2024 - 10:03 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara başvurular başladı. Bakan Aşkın Bak, başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacağını belirtti.
Başvurular ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’da sona erecek.
Sevgili gençler;— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 20, 2024
📣#GSBYurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı!🏢
📌Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz. pic.twitter.com/GzsRdQmXhX