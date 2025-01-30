Görüntüler dondurdu! Çıldır Gölü’nde eksi 20 derece soğukta buz gibi suya girdi

Tamamı buzla kaplı göl; geçmiş dönemde üzerinde araçlarla drift gösterileri, buz hokeyi antrenmanları, curling antrenmanları, paten gösterileri gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapmıştı.

Çıldır Gölü’nün vazgeçilmezi atlı kızaklar göl üzerinde turlarını atarken, yeni akım hayretle karşılandı.

Genellikle Rusya’da görmeye alışık olunan -20 derecelerde buzlu suya girme çılgınlığı Çıldır’a da sıçradı. Bölgeye gelen yerli turistlerin son günlerdeki denemeleri sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde kadın turistin buzlu suya girdiği anlar sosyal medyadaki sıcaklığını korurken, bugün buz gibi bir görüntü daha kadrajlara yansıdı. Bölgeyi ziyaret eden erkek bir turist -20 derecedeki buzlu suya girerek akımı sürdürdü.

Akımın tehlikeli olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmezken, devam eden akım sonrası Çıldır’ın yeni çılgınlığının ne olacağı merak konusu oldu.

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Öte yandan Kars’ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü’ne atlı kızağa binmek üzere gelen İclal Güvenç, kızakçıların gölün üzerinde buzları kırarak balık tutmak için kullandığı yere geldi.

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EKSİ 20 DERECEDE 30 SANİYE KALDI

Burada koluna bağladığı halat ile eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girerek rekor denemesi yapmak isteyen İclal Güvenç, soğuk suda yaklaşık 30 saniye kalabildi. Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir’in yardımıyla sudan çıktı.

Güvenç’in daha sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi.