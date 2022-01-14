Görev yapan iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt içerisinde 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütmek suçundan soruşturma başlatılan aktif öğretmen Ş.D'nin yakalanması çalışma başlattı. Ekipler, Ş.D.'yi Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Ş.D.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan valilikten yapılan açıklamaya göre ise, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ocak'ta örgütün 'bölge üniversite mesulü' olduğu iddia edilen M.D de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.